Вор раскаялся на исповеди и попросил священника вернуть похищенное

В Италии раскаявшийся вор во время исповеди признался в краже и попросил священника вернуть похищенное. Об этом сообщает The Local.

Его добычей стали сотни древних монет из археологического заповедника на месте города Пестум, располагающегося недалеко от Неаполя. По его просьбе священник передал их лично руководителю заповедника Габриэлю Зухтригелю (Gabriel Zuchtriegel).

Семь из 200 возвращенных монет оказались поддельными. Древнейшие из них датируются третьим веком до нашей эры, самые новые монеты отчеканены в четвертом веке нашей эры.

Ранее сообщалось, что канадская туристка вернула украденные 15 лет назад из Помпей артефакты. Она заявила, что они прокляты и приносят несчастья.