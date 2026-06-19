Захарова объяснила отказ европейского издания публиковать статью Лаврова

Захарова назвала предсказуемым отказ издания Politico Europe публиковать статью Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила отказ европейского онлайн-издания Politico Europe публиковать статью министра иностранных дел Сергея Лаврова об украинском конфликте. Объяснение дипломата приводит «Взгляд».

Захарова назвала решение европейского издания предсказуемым. «Когда они будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы якобы цензурируем информационное поле, то — простите, извините — вот вам доказательства [обратного]», — заявила она и добавила, что Европа намеренно блокирует информацию от России.

При этом представитель МИД подчеркнула, что Politico Europe официально не объяснило отказ публиковать материал Лаврова. Захарова заявила, что, несмотря на нежелание европейского издания размещать этот материал, он все равно доступен в интернете на английском языке. Кроме того, статья появится на ресурсах российских посольств и других дипломатических ведомств.

19 июня стало известно, что Politico Europe в последний момент сняло с публикации статью Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность». В материале речь шла о причинах украинского кризиса, а также о возможных его рисках для глобальной безопасности.