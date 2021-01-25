Россиян по-новому защитят от слишком сложных способов заработка

Центробанк придумал способ защитить россиян от слишком сложных способов заработка по-новому, следует из проекта указания регулятора, размещенного на его сайте.

Как следует из документа, ЦБ планирует ужесточить требования к страховым компаниям, а также банкам и другим агентам, продающим от их имени полисы инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни.

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Предполагается, что страховщики обязаны будут указывать четко определенную вмененную доходность, на которую сможет рассчитывать страхователь (покупатель полиса). Также он получит право досрочно расторгнуть договор на более выгодных для себя условиях. Если это происходит до уплаты третьего взноса, выкупная сумма (средства, которые возвращает клиенту страховая компания) должна быть не меньше общего объема внесенных средств. По нынешним правилам, ее размер самостоятельно определяет страховщик.

Кроме того, в полисах обязательно надо будет прописывать, что страховая защита начинает действовать с момента уплаты первого взноса. В случае смерти страхователя выплата не может быть меньше двукратного размера уже внесенных платежей.

ИСЖ и НСЖ считаются одним из наиболее рискованных инвестиционных продуктов, доступных физическим лицам, из-за сложности их природы. Они предусматривают распределение внесенных клиентом средств. Часть их вкладывается в надежные и менее рискованные активы с тем, чтобы в дальнейшем покрыть расходы при возможном наступлении страхового случая (смерти застрахованного).

Вторая часть инвестируется в более рискованные активы и инструменты с целью получения повышенного дохода. При этом его наличие и размер не гарантируется клиенту и может варьироваться или вовсе отсутствовать, в зависимости от успешности произведенных страховщиком инвестиций. Размер комиссии страховой компании так же зачастую не фиксирован и может меняться, в том числе зависеть от динамики доходности отдельных активов.

Ранее ЦБ уже обращал внимание на инвестиционное и накопительное страхование жизни, рекомендовав страховщикам и их агентам ограничить продажи полисов неподготовленным клиентам.