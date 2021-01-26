Госдума приняла в первом чтении закон об онлайн-вычетах по налогам

Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в режиме онлайн, сообщает РИА Новости.

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В случае принятия закона в оставшихся двух чтениях и одобрения Советом Федерации получить имущественный вычет по НДФЛ можно будет через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Также не потребуются заполнение декларации и сбор подтверждающих документов.

Документ предусматривает, что ведомство самостоятельно будет определять, имеет ли гражданин право на вычет, и назначать его. Среди оснований для получения вычета — приобретение недвижимости, погашение процентов по кредитам (кроме потребительских), а также операции на индивидуальном инвестиционном счете (в случае, если его владелец выбрал соответствующий тип вычета).

По действующим правилам для получения имущественного вычета по НДФЛ необходимо подать в ФНС декларацию с подтверждающими документами. Авторы законопроекта считают, что в нынешней ситуации важное значение будет иметь существенное сокращение сроков получения вычетов.