Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме

Верховная Рада Украины приняла внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект «О всеукраинском референдуме», передает «Страна.ua».

Документ создает механизм для проведения референдумов и определяет тематику вопросов, которые могут на них выноситься. К примеру, это не могут быть вопросы налогов, бюджета и амнистии. Через референдум станет возможно отменить уже принятые законы, а также инициировать новые.

В законе прописано, каким образом граждане смогут инициировать проведение голосования, а также указано, что результаты референдумов становятся обязательными для власти.

Согласно закону, на референдум можно будет вынести вопрос об изменении территории Украины, причем не только увеличении. Это породило предположения, что власть проведет референдум о судьбе Крыма и Донбасса. Спикер Рады Дмитрий Разумков официально опроверг подобные планы.