Умерла актриса из «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук

В Одессе умерла актриса театра и кино Ирина Токарчук, участвовавшая в проектах «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу». Об этом сообщил кинокритик Евгений Женин на своей странице в Facebook.

Артистке было 60 лет. Перед смертью она продолжительное время болела, а за день до кончины у Токарчук начались боли в сердце, уточняет УНИАН.

Ирина Токарчук наиболее запомнилась зрителям по образу тети Симы из одесской коммунальной квартиры в «Джентльмен-шоу». Она дебютировала в кино в фильме «Зеленый фургон» Александра Павловского. Также Токарчук сыграла в таких картинах и сериалах, как «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Одиноким предоставляется общежитие», «Охотники за бриллиантами», «Астенический синдром» и «Заяц, жаренный по-берлински».

22 января стало известно о смерти хорватской актрисы Миры Фурлан, звезды сериалов «Остаться в живых» и «Вавилон-5». Ей было 65 лет.