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Мать истощенного в российском интернате подростка пожаловалась на травлю

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Фото: из семейного архива

Мать подростка-инвалида из Тогучинского района Новосибирской области, которого довели до истощения в Ояшинском интернате, пожаловалась на травлю и давление. Об этом сообщает RT.

Многодетная россиянка по имени Ольга Фатеева рассказала, что семье пришлось переехать в другую область из-за давления со стороны опеки, которое началось после того, как ситуацию начал проверять Следственный комитет. Всего в семье воспитывается семь детей.

Старший сын Фатеевой Матвей не разговаривает, в связи с чем обучать его приходила учительница Оксана Долгих, которая начала жаловаться в органы опеки на то, что ребенку не обеспечивают должный уход. В какой-то момент педагог начала слежку за семьей и писала в ПДН, если мать оставляла младших детей под присмотром старших.

Долгих заявила, что действовала из лучших побуждений, так как семья Фатеевых не была благополучной. Она отрицает обвинения в том, что ее действия привели к плохому отношению к Фатеевым во всей деревне.

Фатеева попыталась переехать в соседнюю деревню, но ей этого не удалось. За это время дом обветшал, и опека рекомендовала на месяц сдать детей в приют, чтобы отремонтировать жилище. Мать хотела оставить Матвея дома, но к декабрю 2019 года ее угрозами вынудили поместить Матвея в Ояшинский специнтернат для несовершеннолетних.

25 декабря 2020 года Матвею исполнилось 18 лет и его пришлось забрать. Фатеева обратила внимание на то, что он сильно похудел. Сотрудники учреждения объяснили это перенесенным ОРВИ. Мать также предположила, что сын был под психотропными препаратами. Когда Ольга раздела дома сына, она увидела синяки и пролежни, следы от веревок и уколов. Она утверждала, что у Матвея были сломаны восемь пальцев на руках и отколот зуб. Врачи скорой зафиксировали побои и передали их в полицию.

Женщина обратилась в ПДН с просьбой разобраться в ситуации, но там на жалобы не отреагировали. Фатеева рассказала все сестре, та выложила пост о ситуации и прикрепила фотографии. После этого к семье приехали представители опеки и чиновники администрации города Тогучин и, по словам Фатеевой, на нее снова начали оказывать давление. 6 января она переехала в Кемеровскую область, но, как говорит сестра Фатеевой, их продолжают травить в соцсетях.

В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Министерство труда и социального развития Новосибирской области инициировало проверку в интернате, а также в отделе опеки и попечительства администрации Тогучинского района, но нарушений не было обнаружено.

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