Интернет и СМИ
 
Последние новости
Объяснена главная загадка коронавируса
Суеверная женщина разбогатела на 39 миллионов рублей благодаря ритуалу
В России предложили запретить иноагентам переводить деньги гражданам
Вакцину от коронавируса назвали «оружием в конфликте Украины с Россией»
Песков рассказал о подготовке Рогозиным доклада Путину
В Роспотребнадзоре рассказали о циркуляции штаммов COVID-19 на территории Роcсии
Россиянка описала встречу Нового года в Грузии фразой «больше не буду это делать»
В Испании произошла серия землетрясений
В Японии построили парящий над землей туалет-ящик
Новости партнеров
Прослушать новость

Пандемия изменила любителей порно

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @maitlandward

Порноактриса Мейтленд Уорд (Maitland Ward) описала изменения, которые пандемия коронавируса внесла в индустрию для взрослых. Ее рассказ публикует The Daily Beast.

Порнозвезда констатировала, что коронавирус повлиял на отношение к сотрудникам секс-индустрии и сделал его совершенно другим. По мнение Уорд, теперь люди ищут в порно общения, близости и человечности. При этом сами секс-работники стали чрезвычайно важны.

Уорд рассказала, что клиенты, для которых она снимает видео, больше не просят ее раздеться. «Не снимай одежду. Просто красиво оденься, расстегни блузку, чтобы я видел лифчик, и притворись, что мы флиртуем в баре», — попросил ее один из клиентов. Порноактриса отметила, что мужчина даже назвал конкретное заведение, где они якобы находятся: это был был бар, в котором он часто бывал до локдауна и в котором провел вечер перед тем, как «мир закрылся».

Звезда порно уточнила, что получает множество аналогичных заявок. Все больше и больше фанатов просят ее притворятся, что они просто выпивают после работы или планируют интрижку. «Эта случайна близость стала табу. Они снова хотели почувствовать, каково это — быть на свидании. Прикоснуться к незнакомцу. Быть без маски. И порно стало единственным способом сделать это», — констатировала Уорд.

Ранее сообщалось, что пользователи сети начали получать письма от мошенников, которые угрожают заразить их коронавирусом за просмотр порно. Злоумышленники используют метод шантажа sextortion: они требуют от жертвы выкуп за записи с веб-камеры или с экрана компьютера, доказывающие увлечение пользователя интимным контентом. В случае отказа платить преступники угрожают заразить любителя порно и членов его семьи коронавирусом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Guys Are Paying Porn Stars Big Money Just to Flirt During COVID
Зарабатывающая миллионы в день порнозвезда рассказала о попадании в профессию
Клиент узнал в сотруднице ресторана порнозвезду и лишил ее работы
Женщина узнала о карьере мужа в секс-индустрии спустя 15 лет брака
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0214 января
Геннадий Горин

«Моя бывшая жена думает, что я дурачок»

Человек-феномен YouTube: как живет Геннадий Горин и за что его полюбили тысячи россиян
01:0023 января

Верховного лидера Ирана заблокировали в Twitter из-за угроз Трампу

23:5522 января

10-летняя девочка повторила опасный челлендж в TikTok и умерла

22:4922 января

Помощница Давы рассказала о его чувствах после расставания с Бузовой

Интернет и СМИ00:01 6 декабря 2020

«За вас с нами и за хер с ними!»

Российское шоу «Международная пилорама» взбесило иностранцев. Почему его невозможно смотреть?
20:2622 января

Малышева рассказала про смертельную опасность веселящего газа

19:3222 января

Доктор Мясников оценил опасность вакцины от COVID-19 для онкобольных

18:3922 января

Собчак превратится в бренд

Интернет и СМИ00:0325 ноября 2020

«На грани сучки и хорошей девочки»

Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
17:5222 января

Ведущая «Давай поженимся!» оценила роман и расставание Бузовой и Давы

16:5322 января

Над «Эхом Москвы» нависла угроза лишения лицензии за призывы к насилию

14:3722 января

Бузова призвала поклонников к тотальной блокировке Давы в Instagram

Россия
«Осколки остались в наших телах навсегда»
Десять лет назад смертник атаковал Домодедово, погибли 37 человек. Выжившие все еще живут в страхе
«К таким идеям отношение скорее настороженное»
В России начинают вводить ковидные паспорта. Что это значит — отвечает юрист
Снежки и дубинки
Как прошли несанкционированные акции по всей России
«Чтобы выжить, необходимо было отказаться от смелости»
СССР пытался создать поколение мужчин-героев. Что из этого вышло?
Все материалы
Мир
Названа особая опасность коронавируса для рабочего класса
Раскрыта личность напавшего с ножом на россиян в Турции
«Отложим кризис на пять лет»
США готовы продлить ракетный договор с Россией. Почему Байден решил пойти на уступки?
В ЕС не стали предлагать новых санкций из-за Навального
«Очнулась через три дня с переломами»
Аргентину считают лучшей страной для трансгендеров. Как им там живется на самом деле?
Названы сроки поездки Путина в Индию
«Демократия восторжествовала»
Как Джо Байден стал 46-м президентом США. Боязнь погромов, тысячи военных и гимн от Леди Гаги
Все материалы
Бывший СССР
Армения указала на враждебные действия Турции и Азербайджана
Мир в конце тоннеля
Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
Тихановская получила крест от Эстонии
Борщ важнее, чем Лавра
Или культурные приоритеты украинской власти
Белоруска разрисовала щиты силовиков и получила два года колонии
Избранный президент Киргизии Садыр ЖапаровДиктатура в законе
В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Зеленского назвали ответственным за тотальную украинизацию
Все материалы
Экономика
Россия договорилась о поставках титана для Boeing
Анатолий ЧубайсАй нано
«Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет
Назван самый дорогой в мире бренд
«Это была сильнейшая пирамида»
Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей. Его не поймали до сих пор
Зеленая энергетика в Европе обогнала обычную
Экологические мегатренды
Как российский бизнес борется с парниковым эффектом
ФАС рассмотрит жалобу акционера «Трансаммиака» на торги по продаже акций
Все материалы
Силовые структуры
СК возбудил дело о поставке неработоспособного программного обеспечения Минфину
Война и амир
В Чечне уничтожили последнего главаря боевиков. Спецслужбы охотились за ним 10 лет
СК возбудил четыре дела о нападении на полицейских в Москве
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Ударивший россиянку в живот силовик пришел к ней с цветами
«Было страшно видеть ее взгляд»
Убийство школьницы поставило в тупик милицию СССР. В нем подозревали Чикатило, а казнили невиновного
Участниц Pussy Riot арестовали после наезда на полицейского в Москве
Все материалы
Наука и техника
Владыки морей
Кто помогал русским и американцам победить флот Гитлера. Редкие снимки Второй мировой войны
Космический рывок
Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Взрывной год
Загадки космоса, древнейшая пыль и жизнь на Венере: главные открытия 2020 года
Нам бы их проблемы
Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Все материалы
Спорт
Бывший российский футболист напал на полицейских в Подмосковье
Теннисистка во время матча«Это был ад»
Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
Роднина предостерегла Большунова после стычки с финским соперником
Юрген Клопп и Жозе МоуриньюБританский экватор
Битва Моуринью с Клоппом и первый матч «Челси» после отставки Лэмпарда — главные интриги тура АПЛ
Макгрегора отстранили от боев на полгода
Конор Макгрегор и Дастин ПорьеЗабойный реванш
Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора. Но ирландец не собирается завершать карьеру
Клуб НХЛ подписал контракт с 20-летним россиянином
Все материалы
Культура
Компания Вайнштейна выплатит миллионы долларов пострадавшим женщинам
Герои на героине
Жили быстро, меняли мир и умирали молодыми: 15 великих историй эпохи джаза
«Матрица» и «Звездные войны» вошли в список фильмов с самой уродливой графикой
«Мы услышали невыносимо громкие вопли»
История британца, который объездил весь мир ради уникальной коллекции животных
HBO выпустит сериал о Гарри Поттере
Зловещий Олег
Жестокие пытки, арктический Киев и Козловский на кресте: чем закончились «Викинги»
Дженнифер Лопес раскритиковали за челлендж с выкидыванием драгоценностей
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева предупредила россиян о вреде родниковой воды
«Учат весь мир свободе слова»
 
Новыми ведущими «Орла и решки» стали двое мужчин
Король говорил
Умер Ларри Кинг. Он был самым известным интервьюером в истории и мог разговорить кого угодно
Ведущая «Давай поженимся!» выбрала жениха для Бузовой
Баланс черного
Яркие моменты из жизни простых людей — на лучших черно-белых снимках со всего мира
Доктор Мясников пожаловался на удаление его поста за враждебные высказывания
Все материалы
Ценности
Женщина с самым красивым лицом в мире рассказала о травле в сети
Ведущий Федор Бондарчук с участницами реалити-шоу «Ты — супермодель» во время съемок«Стоять в бикини перед незнакомцами в 16 лет было некомфортно»
От подиума до тюрьмы: как живут бывшие участницы самого популярного в мире шоу о супермоделях
Эксперт раскрыла способ спать на час дольше
В сети оценили наряды внуков Джо Байдена за сотни тысяч рублей на инаугурации
Коллаборация adidas и бренда Бейонсе IVY PARKЧемпионы стиля
Как одежда помогает спортсменам зарабатывать миллионы спустя десятилетия после их побед
Популярная женская процедура едва не лишила зрения клиентку салона красоты
«Влюбила в себя султана»
Как правитель Малайзии женился на российской модели и с чем оставил ее и сына после развода
Все материалы
Путешествия
В бассейне 11-летнюю россиянку чуть не засосало в водный фильтр
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Российские туристы рассказали о своих путешествиях в период пандемии
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
В России оценили открытие границ Кипра для туристов
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
В турецком городе снесут 240 домов ради туристов
Все материалы
Из жизни
Суеверная женщина разбогатела на 39 миллионов рублей благодаря ритуалу
«Как будто началась война»
В американском городке решили построить утопию без налогов и законов. Все испортили дикие звери
69 человек внезапно стали долларовыми миллионерами после инаугурации Байдена
«Мы на острове, тут все на виду»
История россиянки из глубинки, которая влюбилась во Вьетнам, переехала туда и открыла свое дело
Ревнивая жена не узнала себя на старых интимных фото и ударила мужа ножом
«Слухи здесь распространяются быстро»
Россиянин застрял в Турции на полгода и узнал, почему местные ищут любовь на Украине и в России
Женщина ожила на кладбище во время своих похорон
Все материалы
Дрон заснял загадочные модели на заводе Tesla
Удивительные «Теслы»: от кабриолета до катафалка
Вспоминаем самые экзотические проекты на базе электромобиля Tesla Model S
Ferrari 550 Maranello превратили в штучный универсал
V — значит Vito? До Приэльбрусья и обратно с полной загрузкой
Зачем вообще путешествовать на автомобиле и почему минивэн удобнее внедорожника
Российский моторный завод Ford выкупили за 1,14 миллиарда рублей
Российский дизайнер выбрал главные машины десятилетия
Один год — одна модель. Предупреждаем: это очень субъективная подборка
Японцы готовятся к выпуску электрокаров за 200 тысяч рублей
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы