Зарабатывающая миллионы в день порнозвезда рассказала о попадании в профессию

36-летняя британская порнозвезда Джемма Мэсси (Gemma Massey), утверждающая, что зарабатывала в день по 25 тысяч фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей), и считающая себя одной из самых высокооплачиваемых порноактрис страны, рассказала о попадании в профессию. Ее историю публикует The Sun.

По данные издания, когда Мэсси было 19 лет, она училась на медсестру и подрабатывала в магазине в городе Тамуэрт в графстве Стаффордшир. Будущая порнозвезда раскладывала товары на полках и получала меньше пяти фунтов стерлингов в час.

Однажды к ней подошел незнакомый мужчина. Представившись фотографом, он сказал Мэсси, что она может стать моделью, и дал ей визитную карточку. Девушка решила позвонить. «Я начала работать в индустрии фильмов для взрослых. Одно время я зарабатывала по 25 тысяч фунтов стерлингов в день. Я могла работать один раз в месяц», — поделилась Мэсси и добавила, что сколотила состояние на порно.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женатый бухгалтер признался, что потратил 68 тысяч фунтов стерлингов (6,8 миллиона рублей), принадлежащих его компании, на секс с проститутками. Одной из них была Мэсси. Утверждалось, что за час своих эскорт-услуг она берет тысячу фунтов стерлингов (около 102 тысяч рублей).