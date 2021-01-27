Финская лыжная ассоциация отреагировала на извинения Большунова

Финская лыжная ассоциация отреагировала на извинения россиянина Александра Большунова за инцидент, произошедший после эстафеты на этапе Кубка мира в финском Лахти. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент ассоциации Маркку Хаапасалми заявил, что они приняли извинения и выразили надежду, что впредь подобное не повторится. Вместе с тем финская сторона обратилась в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с просьбой оценить, насколько наказание россиянина соответствует его поступку во время финиша эстафеты.

26 января глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и Большунов извинились перед финской стороной за случившееся после эстафеты. Они заявили, что в российской команде ценят принцип «честной игры».

Стычка между Большуновым и финном Йони Мяки произошла на финише эстафеты 24 января. Финн подрезал Большунова, в результате чего россиянин толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног. Из-за неспортивного поведения россиянина первая национальная команда была лишена бронзовых наград в эстафете, а на Большунова подали заявление в полицию.