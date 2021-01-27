Мужчина попал в чат российских школьников и начал присылать интимные фото

Неизвестный мужчина попал в чат российских школьников в мессенджере WhatsApp, после чего начал присылать несовершеннолетним свои интимные фото. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О произошедшем в полицию сообщила жительница Комсомольска-на-Амуре. По ее словам, ученики четвертого класса создали группу для общения между собой. Впоследствии в чат дочери и одноклассников стали приходить откровенные снимки от некоего Хайрулло.

По словам участников чата, никто не приглашал его в беседу. Сам же мужчина утверждает, что был добавлен в группу, когда зашел в мессенджер. Он заверил, что не знал о детях в чате. В группу он отправлял в том числе фотографии своего полового органа.

В беседе сохранились голосовые сообщения, где ученики говорят, что Хайрулло — не их одноклассник, и просят выйти из чата. В настоящее время мужчина задержан. Полицейские возбудили уголовное дело, его подозревают в совершении развратных действий сексуального характера, а также в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

Ранее сообщалось, что учитель начальных классов случайно отправил в групповой чат с учениками в мессенджере WhatsApp порно. После этого он извинился и сумел сохранить работу.