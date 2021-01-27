Британию уличили в продаже оружия странам из собственного запретного списка

Власти Великобритании допускают продажу оружия в большинство стран из собственного запретного списка. Сделки, заключенные формально в соответствии с законом со странами, где нарушаются права человека, касаются 80 процентов всех стран, на которые наложено эмбарго, сообщает The Guardian со ссылкой на доклад группы «Против вооруженного насилия».

Эксперты группы проанализировали поставки в страны, против которых ввел санкции Департамент международной торговли. Оказалось, что из 73 таких государств 58 получали поставки оружия и военной техники. Более того, пять стран из этого списка — Бахрейн, Бангладеш, Колумбия, Египет и Саудовская Аравия — ключевые партнеры британской военной промышленности. При этом власти всех этих стран обвиняются в нарушениях прав человека.

Приводятся и конкретные примеры сотрудничества: Британия продала Пакистану полицейские щиты, снайперские винтовки и детали для самолетов, хотя МИД страны предупреждал Пакистан о недопустимости давления на гражданское общество.

Британский военно-промышленный комплекс снабдил автоматами Кению, а Нигерию — прицелами для стрелкового оружия, при этом в обеих этих странах происходят внесудебные преследования, пытки и незаконные убийства десятков людей.

Авторы исследования подчеркивают, что речь идет о «систематической неспособности рассмотреть ситуацию с правами человека в стране, прежде чем продавать ей оружие». При этом, отмечают они, продажи скрыты от общественности и не афишируются. Представители правительства в разговоре с журналистами отвергли эти обвинения.

Ранее в январе сообщалось, что выбранный президентом США Джо Байденом на пост госсекретаря дипломат Энтони Блинкен поддержал поставки американских вооружений на Украину.