МИД России вручил ноту посольству США из-за фейков о протестах

Министерство иностранных дел (МИД) России вручило ноту протеста представителю посольства США из-за распространения фейков американскими цифровыми платформами. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Согласно заявлению, российский МИД отметил «масштабное распространение недостоверных "фейков" о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординированно распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве». В связи с этим представитель американского посольства был вызван в МИД 27 января, ему вручена нота протеста с предупреждением о том, что «российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги».

На Смоленской площади считают, что предпринятые действия администраций американских соцсетей в отношении размещаемого контента нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре. Поэтому, подчеркнули в МИД, «Москва выступает за формирование международных норм по модерации контента соцсетями в связи с действиями IT-гигантов США». Внешнеполитическое ведомство указало на необходимость регулирования и кодификации медийной сферы.