Охранник выстрелил в россиянина и покончил с собой

В Ижевске сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) несколько раз выстрелил в россиянина и покончил с собой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Установлено, что вечером в воскресенье, 24 января, охранник прибыл на вызов на улицу Ухтомского. Там он обнаружил неоднократно судимого 20-летнего местного жителя. Между молодым человеком и 47-летним охранником возник конфликт. Чоповец несколько раз выстрелил в россиянина из служебного оружия, а затем покончил с собой.

Управление Следственного комитета России по Удмуртии возбудило уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на охранника больницы Минобороны в Москве при попытке пройти внутрь. Потерпевший получил травму предплечья правой кисти. Его доставили в больницу и оказали необходимую помощь.