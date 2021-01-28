Запорожский школьник пережил клиническую смерть во время урока

Украинский подросток пережил клиническую смерть прямо во время урока в одной из школ Запорожской области, сообщает телеканал ТСН.

Реанимировать юношу удалось школьному учителю — сердце подростка до приезда скорой останавливалось трижды. При этом родители мальчика указали, что он не страдал никакими хроническими заболеваниями. Резкое ухудшение самочувствия наблюдалось у школьника впервые.

В настоящее время за его жизнь борются врачи в стационаре. Медики полагают, что юноша бы не выжил без экстренной помощи педагога. Причина клинической смерти учащегося до сих пор не установлена. Его погрузили в искусственный сон, и сейчас он находится на искусственной вентиляции легких.

Ранее стало известно, что украинские школьники в Днепре довели своего одноклассника, который приехал из Донбасса, до инсульта. Они закидывали его камнями и даже составили петицию с требованием изгнать из школы. После этого у молодого человека случился приступ.