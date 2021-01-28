Российский миллиардер построил квартир в Нью-Йорке почти на миллиард долларов

Компания «Абсолют», принадлежащая российскому миллиардеру Александру Светакову, построила семь жилых комплексов на Манхэттене (Нью-Йорк, США). Общую стоимость возведенных квартир оценили почти в миллиард долларов — 900 миллионов долларов (68,7 миллиарда рублей). Об этом бизнесмен рассказал в интервью Forbes.

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Американскими проектами «Абсолюта» занимается компания Forum Absolute Capital Partners (FACP) девелоперов Андрея Баринского и Владимира Зубрилина. Общая площадь построенных ЖК равняется 87 тысячам квадратных метров, а средняя цена «квадрата» составляет 21 тысячу долларов (1,6 миллиона рублей).

Большая часть проектов находится в самом центре города (Флэтайрон-Дистрикт, Челси, Вест-Виллидж, Грамерси и Верхний Ист-Сайд), а еще три — в районе Трибека. Он является одним из самых дорогих районов во всей стране. Один комплекс рассчитан примерно на 150-170 квартир.

На данный момент в первом ЖК выкуплены все квартиры, в остальных шести продажи находятся на разных стадиях. По словам риелторов, в последние годы предложение в новостройках Манхэттена немного опережало спрос и цены медленно пошли вниз. Пандемия ускорила этот процесс, поэтому застройщик предоставляет скидку в 10-30 процентов в зависимости от комплекса. Самый дешевый лот экспонируется за 18 тысяч долларов за «квадрат» (1,4 миллиона рублей).

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