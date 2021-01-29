Сына генерала посадили за смертельное ДТП с российскими школьниками

Суд вынес приговор Виктору Пильганову, сыну генерала МВД в отставке, за смертельное ДТП с российскими школьниками в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Пильганова посадили на восемь лет и месяц.

Вечером 7 декабря 2020 года автомобиль Toyota под управлением сына генерала выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi и припаркованной машиной, которая вылетела на пешеходов. Среди пострадавших было трое взрослых, один из которых позднее скончался, и девять школьников в возрасте 14-15 лет.

Пильганов управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

8 декабря 2019 года мужчину задержали, а на следующий день арестовали. Владельцем спровоцировавшего аварию автомобиля оказался генерал-майор юстиции Александр Пильганов. Он был освобожден от должности в 2014 году.

Сам Виктор Пильганов официально нигде не работает. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД), кроме того, за повторное нарушение его лишили водительских прав.