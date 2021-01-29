Российский студент стал жертвой пожаловавшегося на потоп грабителя

Студент одного из вузов Санкт-Петербурга стал жертвой грабителя, который пожаловался на затопление жилплощади. Оказалось, что неизвестный искал предлог, чтобы попасть в квартиру россиянина. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел поздним вечером в одном из жилых домов на проспекте Народного Ополчения. Тогда неизвестный начал стучать в дверь квартиры студента. Вскоре молодой человек открыл дверь и увидел мужчину, который представился его соседом. Злоумышленник начал рассказывать о затоплении и просил найти место аварии.

В итоге студент пустил «соседа» в квартиру, но тот не стал проверять трубы. Злоумышленник потребовал отдать ему технику и пригрозил обвинить жильца в наркомании. Получив ноутбук, сумку, смартфон и чехол от наушников, грабитель ушел. Вскоре студент обратился за помощью в полицию и оценил ущерб в 73 тысячи рублей.

В апреле 2020 года собственник квартиры в Екатеринбурге стал жертвой грабителя, который изначально заявил о своих намерениях арендовать жилье. Оказалось, что злоумышленник несколько раз приходил на осмотр объекта и в один из дней начал угрожать хозяину ножом и потребовал технику. Вскоре грабителя задержали.

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