Нападающий Лионель Месси захотел уйти из «Барселоны» после утечки данных о сумме его контракта. Об этом сообщает Don Balon.

По информации издания, футболист назвал неслыханным предательством случившееся и посчитал, что в этом виновно руководство каталонцев. По мнению аргентинца, была нарушена строгая конфиденциальность его личных данных, оговоренная с боссами «Барселоны» ранее. Отмечается, что он хочет уйти из команды после окончания действующего контракта.

Ранее 31 января испанское издание El Mundo раскрыло детали контракта Месси в «Барселоне». Сообщалось, что общая сумма выплат составит почти 556 миллионов евро. Аргентинец заявил, что подаст в суд на газету. Сине-гранатовые отрицают причастность сотрудников клуба к утечке данных.

Летом 2020-го Месси намеревался покинуть каталонцев. Однако руководство «Барселоны» сумело уговорить футболиста остаться в клубе. Срок действия нынешнего соглашения истекает летом 2021-го.