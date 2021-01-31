Участников массовой оргии оштрафовали за отсутствие масок и нарушение дистанции

Во Франции полицейские оштрафовали участников массовой оргии за нарушение мер, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом пишет Daily Mail.

Стражи правопорядка нагрянули в специально арендованный склад в пригороде Парижа вечером в пятницу, 29 января, после поступающих сообщений о встрече мужчин и женщин на «распутной» вечеринке. Когда полиция прибыла на склад, мероприятие, в котором участвовало около сотни человек, было в самом разгаре. Как объяснил источник, ведущий расследование, парижане нарушили комендантский час, а также «были проблемы с масками и социальным дистанцированием».

Участники оргии не стали сопротивляться полицейским. Трое организаторов оргии были арестованы, остальные оштрафованы за несоблюдение антикоронавирусных правил. Кроме того, стражи порядка изъяли звуковое и световое оборудование, а также алкоголь.

Ранее во Франции 30 полицейских устроили вечеринку, где танцевали под «Макарену», и попались: мероприятие было незаконным. Вечеринка прошла прямо в полицейском участке в коммуне Обервилье. Сотрудники нарушили санитарные правила и комендантский час, по факту чего проводится расследование. Теперь им грозят административные санкции.

С 16 января во Франции действует комендантский час. В стране закрыты все рестораны и кафе, театры, кинотеатры и музеи. Все прибывающие на территорию страны из стран за пределами Евросоюза должны сдать тест на коронавирус перед вылетом и повторить его по прилете во Францию, а после отправиться на обязательный недельный карантин.

По официальным данным, число зараженных COVID-19 во Франции превысило 3 миллиона человек, 72,8 тысячи человек с коронавирусом умерли.