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30 полицейских во Франции устроили незаконную вечеринку с «Макареной» и попались

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30 полицейских во Франции устроили вечеринку, где танцевали под «Макарену», и попались: мероприятие было незаконным. Об этом пишет LCI.

Вечеринка прошла прямо в полицейском участке в коммуне Обервилье. Сотрудники нарушили санитарные правила и комендантский час, по факту чего проводится расследование.

О случившемся стало известно 22 января, когда кадры с мероприятия опубликовал портал Loopsider. На видео полицейские танцуют под музыку в небольшом помещении, ни у кого нет маски. Отмечается, что теперь им грозят административные санкции.

В Лондоне в июле 2020-го произошла стычка с полицией, которую вызвали из-за проходящей вечеринки в разгар пандемии коронавируса.

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