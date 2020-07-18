Вечеринка в разгар пандемии привела к стычке с полицией в Лондоне

В Лондоне вечером 17 июля произошла стычка с полицией, которую вызвали из-за проходящей вечеринки в разгар пандемии коронавируса. Как сообщает BBC News, в результате два стража порядка получили травмы.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как недовольные кидаются в полицейских различными предметами. Стражи порядка позднее разогнали толпу. Сообщается, что после произошедшего два молодых человека 18 и 19 лет были арестованы по подозрению в препятствовании работе полиции. Одному из них также вменяют применение насилия.

Как отмечается, в последние недели жители города уже неоднократно вызывали правоохранителей из-за незаконных дискотек и вечеринок по всему городу. Заместитель помощника комиссара Люси Д'Орси отметила, что люди подвергают риску не только себя, но свои семьи и круги общения. «Я призываю всех, кто собирается посетить подобное мероприятие, пересмотреть свои планы», — добавила она.

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Ранее сообщалось, что Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции. Ее возобновят после уточнения методов подсчета.

Великобритания сильнее других стран Европы пострадала от COVID-19. Она находится на девятом месте в мире по числу инфицированных — почти 295 тысяч человек. Из них скончались более 45 тысяч.

18 июля стало известно, что общее число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 14 миллионов. Больше всего заразившихся выявлено в США, Бразилии и Индии.

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