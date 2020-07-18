Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса

Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Reuters.

Такое решение было принято после указаний правительства пересмотреть методику подсчета. Это произошло из-за опасений, что данные по смертям могли быть завышены.

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Эксперты утверждают, что в Англии число умерших считается не так, как в остальной части Соединенного Королевства, а потому данные могут быть искажены. Отмечается, что сейчас статистика учитывает всех умерших, у которых был положительный анализ на коронавирус. При этом не учитывается время, прошедшее между тестированием и моментом смерти.

Великобритания сильнее других стран Европы пострадала от COVID-19. Она находится на девятом месте в мире по числу инфицированных — почти 295 тысяч человек. Из них скончались более 45 тысяч.

Ранее 18 июля стало известно, что общее число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 14 миллионов. Больше всего заразившихся выявлено в США, Бразилии и Индии.

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