Роспотребнадзор прокомментировал арест своих сотрудников за взятку. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что арест сотрудников является результатом совместной работы столичного управления Роспотребнадзора и правоохранительных органов по профилактике нарушений коррупционной направленности. «Работа в указанном направлении будет продолжена», — отметили в ведомстве.

Ранее Савеловским судомМосквы были арестованы двое сотрудников Роспотребнадзора по делу о получении взятки в особо крупном размере. Следствие ходатайствовало о заключении под стражу заместителя главного государственного санитарного врача по Северному административному округу столицы Виктории Зотовой и главы группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова. Их арестовали до 29 марта 2021 года. Также был арестован и подозреваемый в даче взятки глава испытательного лабораторного центра «Экология» Александр Малютин.