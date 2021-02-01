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Республиканцы предложили раздать американцам меньше денег

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Фото: Mike Segar / Reuters

Члены Республиканской партии предлагают выделить на борьбу с пандемией COVID-19 в три раза меньше денег, чем озвучил президент США Джо Байден. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Группа из десяти сенаторов-республиканцев предложила сократить бюджет на борьбу с пандемией с 1,9 миллиарда до 600 миллионов долларов. По их словам, в предложенную сумму войдут заложенные президентом расходы на закупку вакцин и возобновление работы школ. Кроме того, республиканцы предлагают раздать американцам единовременные выплаты в размере 1 тысячи долларов вместо озвученных Байденом 1,4 тысячи.

Сенатор Билл Кэссиди рассказал телеканалу, что президент страны так и не ответил на их предложение. «Если вы хотите единства, если вы хотите межпартийного сотрудничества, вы должны начать с группы, которая показывает, что она готова работать вместе для поиска совместного решения. Они этого не сделали», — заявил политик.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, США остаются страной с наибольшим числом случаев заражения коронавирусом в мире: 26 186 815. С начала пандемии в стране скончались 441 тысяча человек.

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