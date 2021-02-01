Российский врач дал советы чувствительным к изменениям температур людям

Чувствительным к изменениям температур людям нужно делать зарядку, высыпаться, правильно питаться и избегать стрессов. Такие советы дал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передает РИА Новости.

«Людям, которые особенно чувствительны к изменениям температур, следует тренировать сосуды, принимать контрастный душ, регулярно делать зарядку», — сказал врач.

По словам Тяжельникова, поддерживать иммунитет должны здоровый сон и правильное питание. Он посоветовал есть больше овощей и фруктов, содержащих микроэлементы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что к середине следующей недели в Центральной России ожидается похолодание до минус 20 градусов. По его словам, к среде, 3 февраля, температура вернется к климатической норме. Под утро будет до минус 9 — минус 14, а во второй половине дня — до минус 4 — минус 9. «И это только начало», — предсказал синоптик.