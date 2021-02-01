В России решили усложнить работу каршеринга

Комитет Госдумы по транспорту в феврале проведет круглый стол для обсуждения вопросов регулирования работы каршеринга в России. Об этом рассказал первый зампред комитета Виталий Ефимов, пишет «Парламентская газета».

По его словам, будущий законопроект сделает работу сервисов сложнее, поскольку введет дополнительные требования, но это не является целью депутатов. Основная задача — сформировать такую систему, которая не снижала бы безопасности.

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Среди возможных инициатив — регистрация в каршеринг-сервисах через госуслуги, единые тарифы для пользователей, отмена гибкой тарификации в зависимости от времени суток или трафика. Также депутаты хотели бы организовать черный список клиентов, которые постоянно превышают скорость, а соблюдение скоростного режима отслеживать через спутник.

Отдельно Ефимов выделил вопрос стоянки арендованных автомобилей. Он отметил, что жители многоквартирных домов часто жалуются, что стоянки заняты каршеринговыми машинами.

На заседание пригласят операторов каршеринга, экспертов, представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти. После этого рабочая группа представит предварительный вид закона о регулировании сервисов аренды автомобилей.

Ранее сообщалось, что правительство России на 25 процентов увеличит утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили, что приведет к новому росту цен на иномарки.