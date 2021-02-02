Анджелина Джоли решила продать картину Уинстона Черчилля

Голливудская актриса Анджелина Джоли решила продать картину «Башни мечети Кутубия», написанную бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. Об этом сообщает Forbes.

Уточняется, что полотно, которое артистка приобрела вместе с бывшим мужем Брэдом Питтом, будет выставлено на торги в следующем месяце. Оно считается единственной работой политика, созданной во время Второй мировой войны. В свое время Черчилль подарил картину президенту США Франклину Рузвельту, затем она была в руках нескольких владельцев и в итоге оказалась у звездной пары.

Вместе Питт и Джоли собрали целую коллекцию произведений искусства, которая оценивается примерно в 25 миллионов долларов. У актрисы также есть две татуировки, вдохновленные Черчиллем.

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году. У пары шестеро детей, из них трое приемных. Спустя два года Джоли подала документы на развод. Пара завершила бракоразводный процесс в апреле 2019 года.