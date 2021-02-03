В Китае нашли коронавирус на мясе птицы из России

Власти Китая нашли генетический материал коронавируса на упаковке мяса птицы компании «Черкизово», импортированного из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

По данным ведомства, геном коронавируса был выявлен властями китайской провинции Гуандун 3 февраля. Зараженными оказались 13 партий мяса птицы под брендом «Черкизово».

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Дочерние структуры, продукция которых экспортируется в провинцию, расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях. Законы Китая предписывают в подобных случаях временно приостановить ввоз новых партий.

Россельхознадзор также приостановил сертификацию продукцию компаний из группы «Черкизово» для поставок в Китай. «Возможность возобновления экспорта подконтрольных товаров будет зависеть от полноты и качества предоставленных в рамках проведения расследования материалов и принятых коррекционных мер», — отмечается в релизе ведомства, который приводит агентство.

Также Россельхознадзор отметил, что рост числа выявленных партий российской продукции с геномом коронавируса может свидетельствовать об усиленном контроле со стороны властей этой страны.