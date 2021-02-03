Россия захотела изучить иммунитет белорусов к коронавирусу: российские специалисты обсуждают с белорусскими коллегами выполнение совместного проекта по изучению популяционного иммунитета в республике. Об этом сообщает ТАСС в среду, 3 февраля, со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Мы понимаем, какое количество населения в России имеет иммунитет. Это видение позволяет прогнозировать дальнейшую эпидемическую ситуацию. Такая же работа предполагается в Республике Беларусь, это инициатива белорусских коллег», — сказала Попова на встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

По ее словам, еще одной совместной работой может стать мониторинг изменчивости вируса на территории Белоруссии. Она уточнила, что в России давно изучаются мутации COVID-19.

В свою очередь Головченко отметил тесный контакт санитарных служб двух государств.

Ранее в среду Роспотребнадзор сообщил о передаче Белоруссии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Также российская сторона передала тест-систему нового поколения для определения вируса.

В Белоруссии с 1 октября стартовала вакцинация добровольцев от коронавируса российским «Спутником V». Всего с начала пандемии в республике выявили 251 705 случаев заражения коронавирусом.