Петербург вновь обогнал Москву по новым случаям коронавируса за сутки

Санкт-Петербург обогнал Москву по выявленным случаям коронавируса за сутки. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в среду, 3 февраля.

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 1916 случаев заражения, в Москве — 1545. Ранее, 30 января, Санкт-Петербург также занял первое место по числу инфицированных. Тогда их было 2512, в то время как в Москве — 2430.

По данным оперштаба, число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 474 — это новый минимум с октября. Общее количество инфицированных достигло 3 901 204.

Также за последние 24 часа в России умерли 526 пациентов с COVID-19. Всего в стране скончались 74 684 человек с подтвержденным диагнозом.