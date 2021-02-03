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Петербург вновь обогнал Москву по новым случаям коронавируса за сутки

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Санкт-Петербург обогнал Москву по выявленным случаям коронавируса за сутки. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в среду, 3 февраля.

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 1916 случаев заражения, в Москве — 1545. Ранее, 30 января, Санкт-Петербург также занял первое место по числу инфицированных. Тогда их было 2512, в то время как в Москве — 2430.

По данным оперштаба, число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 474 — это новый минимум с октября. Общее количество инфицированных достигло 3 901 204.

Также за последние 24 часа в России умерли 526 пациентов с COVID-19. Всего в стране скончались 74 684 человек с подтвержденным диагнозом.

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