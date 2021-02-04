Сбитого милицейским автобусом белорусского протестующего осудят за хулиганство

Белорусский протестующий, который был сбит милицейским автобусом на одной из ноябрьских протестных акций в Минске, предстал перед судом по обвинению в злостном хулиганстве, сообщает портал Tut.by.

По этой статье 34-летнему инженеру Степану Чикилеву грозит до шести лет колонии. Обвинение считает, что перед аварией мужчина намеренно царапал машины и не соблюдал правила дорожного движения, чем подверг опасности сам себя и выразил «явное неуважение к обществу».

В свою очередь, свидетели по делу, чьи личности суд не стал раскрывать для «обеспечения безопасности», заявили на процессе, что обвиняемому после ДТП была оказана помощь и моральная поддержка, а он сам проявлял беспричинную агрессию к силовикам.

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Сам же Чикилев утверждает, что его затащили в автобус, надели мешок на голову и поставили на колени. «Сотрудник надавил коленом на грудь так, что трудно было дышать. Потом наносили удары по задней стороне шеи, тыкали шокером в спину», — сказал обвиняемый. Приговор по делу протестующего огласят 5 февраля. Защита попросила суд оправдать Чикилева, тогда как обвинитель запросил три года колонии.

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В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавляются милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками.