Любимый курорт богачей заполнили туристы из стран бывшего СССР

Туристы из стран бывшего СССР массово заполнили Мальдивские острова, которые называют любимым курортом богатых путешественников. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

Согласно данным местного министерства туризма, в январе текущего года совокупные прибытия из трех стран постсоветского пространства — России, Украины и Казахстана, — сформировали 35,4 процента всего иностранного турпотока. Таким образом, каждый третий приезжий оказался из бывших советских республик.

При этом ведущей по числу туристов за последний месяц, как и в конце прошлого года, стала Россия — оттуда прибыли более 20 тысяч человек. Также в пятерке лидеров оказалась Индия (19,1 тысячи туристов), Украина (7,2), Казахстан (4,4) и Румыния (3,9).

Отмечается, что список ключевых для Мальдив въездных туристических рынков кардинально изменился на фоне пандемии коронавируса. Годом ранее таковыми считались Китай, Италия, Индия, Россия и Великобритания.

27 января сообщалось, что россияне массово заинтересовались бюджетным отдыхом на Мальдивских островах. Так, по информации экспертов, заявки на дешевый отпуск в республике приходят каждый день и бронирований сейчас очень много. При этом, как отмечают туроператоры, россиянам следует все же расширить свой бюджет и рассмотреть более качественные отели.

Российские туристы поставили абсолютный рекорд по турпотоку на Мальдивские острова. В декабре число приезжих из России в республике превысило показатели аналогичного периода 2019 года почти на 70 процентов, что стало рекордом за всю историю.