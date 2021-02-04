Беременная женщина увидела на УЗИ очертания лица мертвого дедушки и испугалась

Беременная жительница шотландского города Килуиннинг разглядела на снимке ультразвукового исследования (УЗИ) лицо мертвого дедушки. Об этом сообщает газета The Sun.

26-летняя мать двухлетнего ребенка Джейми-Ли Ликриш (Jamie-Lee Lickrish) вынашивает двойню. Она испугалась, когда увидела на кадре УЗИ очертания, напомнившие ей дедушку Томаса Брауна, скончавшегося два года назад.

Фото: из личного архива

Шотландка позвонила медиуму и рассказала о произошедшем. «Он сказал мне, что это мог быть дедушка, присматривавший за мной, — отметила она. — Я надеюсь, что это был он, хотя это жутко меня пугает». Ликриш объяснила, что после смерти матери ее воспитанием занимались дедушка Томас и бабушка Джун. Она тяжело перенесла их утрату.

По словам Ликриш, помимо мужчины, на снимке УЗИ заметен облик женщины с длинными волосами. Она допускает, что это могла быть ее покойная бабушка или мать.

Ранее сообщалось, что нерожденный ребенок показал на УЗИ знак победы — «V», чем рассмешил свою будущую мать и поразил врачей. Женщина посчитала жест ребенка смешным и сказала, что покажет это фото своей дочери в будущем.

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