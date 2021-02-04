Участник телешоу резал себя ножом ради сдерживания смеха

Ведущий британского реалити-шоу о недвижимости Place in the Sun («Место под солнцем») Джонни Ирвин (Jonnie Irwin) вспомнил одного из самых странных участников программы за последние годы. Мужчина резал себя ножом ради того, чтобы сдержать смех. Об этом сообщает Metro.

Пока Ирвин называл стоимость различных объектов недвижимости герою, последний не переставал нервно смеяться. Ведущий не выдержал и попросил собеседника взять себя в руки, после чего тот убежал на кухню.

Через две минуты участник программы вернулся, и съемочная группа продолжила запись. Мужчине удалось сдержать смех, но он продолжал улыбаться, а также периодически морщился. После окончания съемок Ирвин решил спросить, почему герой неожиданно убежал на кухню и что он там делал.

«Я нашел кухонный ящик, взял нож, сунул его в карман и вышел обратно. И каждый раз, когда я думал, что начинаю смеяться, я резал себе руку», — поведал отец троих детей.

Place in the Sun — популярное шоу, которое впервые показали в эфире в 2000 году. Ведущие помогают участникам программы найти идеальное жилье в Великобритании или за границей.