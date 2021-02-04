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В суде раскрылись детали скандала на российской атомной подлодке «Карелия»

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К-18 «Карелия»
К-18 «Карелия»
Фото: Wikipedia

На борту атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Карелия» произошел скандал во время нахождения его экипажа на карантине в связи с распространением коронавируса. Детали инцидента были раскрыты в судебных решениях, опубликованных государственной автоматизированной системой «Правосудие». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Из материалов следует, что 14 июля 2020 года повздорили между собой замполит Константин Фролкин и его подчиненный — мичман. Поводом стало то, что беременная супруга мичмана пожаловалась ему, что не может решить жилищный вопрос: администрация закрытого города Александровск (Мурманская область) не хочет продлевать ей в отсутствие мужа, запертого на карантин вместе с экипажем на подлодке, договор о социальном найме жилья.

Мичман обратился за помощью к Фролкину, которого он нашел в медицинском кубрике едва держащимся на ногах. Но замполит, нецензурно ругаясь в адрес мичмана и его супруги, по громкой связи отправил обоих решать свои проблемы самим. О произошедшем было доложено командиру подлодки капитану 1-го ранга Антону Масленникову. Тот отправился в каюту к Фролкину, который пребывал «в расстроенных чувствах», и у него имелись явные признаки алкогольного опьянения: покраснение кожи и глаз, а также запах алкоголя изо рта. Замполит признался ему в том, что пил спиртное, поругался с мичманом, а потом продолжил пить.

Фролкин получил неполное служебное соответствие за распитие алкоголя и оскорбление подчиненного и его беременной жены. В свою очередь замполит обжаловал взыскание, посчитав его незаконным. В суде многочисленные свидетели рассказали, что он громко матерился на всю подлодку, на что в ответ Фролкин заявил, что «нецензурную брань использовал без умысла оскорбить кого бы то ни было». Что же касается спиртного, то он заявил, что использовал его не внутрь, а для обеззараживания рук, предметов и каюты в условиях пандемии. Поскольку помещение небольшое, то все в ней и пропиталось запахом водки, утверждал замполит. На медосвидетельствование его не отправляли из-за карантина.

В суде Фролкин проиграл, взыскание было признано законным.

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