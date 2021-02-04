Город в США раздаст деньги удаленщикам для переезда

Город Натчез (штат Миссисипи, США) раздаст деньги удаленщикам, чтобы они переехали сюда — таким образом местные власти планируют увеличить численность населения. В настоящее время в Натчезе проживает 15 тысяч человек, пишет Independent.

Программа Shift South предусматривает материальную помощь в размере до 2,5 тысячи долларов (примерно 190 тысяч рублей) для переезда в город, а также ежемесячное пособие в 300 долларов (около 23 тысяч рублей) в первый год проживания для адаптации на новом месте.

Однако для переезжающих в Натчез есть ряд условий. Они должны иметь работу за пределами штата и находиться на удаленке, купить дом в городе не дешевле 150 тысяч долларов (11,4 миллиона рублей) и жить в нем не менее года, а также оформить недвижимость в Натчезе как свое основное место жительства.

Ранее небольшой испанский город Табанера-де-Черрато разместил объявление о поиске семьи с детьми, желающей переехать в муниципалитет, чтобы жить там и управлять местной продуктовой лавкой. Кандидаты оборвали телефон мэрии.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru