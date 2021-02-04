Российских водителей предупредили об убивающих двигатель ошибках

Традиционные бензиновые двигатели внутреннего сгорания проживут значительно меньше, если водитель совершает некоторые ошибки при эксплуатации автомобиля. Их перечислили эксперты портала Autonews.

Одна из частных причин поломки мотора — перегрев от немытого радиатора. Из-за этого же происходит «закипание» автомобиля в пробке.

Еще одна проблема кроется в неправильном обслуживании радиатора. Так, в него нельзя доливать воду, иначе позже это убьет устройство, могут возникнуть серьезные проблемы с самим мотором. Антифриз необходимо регулярно менять, иначе через два-три года он начнет портить систему охлаждения.

Прогревать машину надо в любое время года. Зимой это должно занимать не менее двух-трех минут, летом — хотя бы минуту-полторы. За это время масляный насос успеет разогнать смазку по рабочим поверхностям двигателя. Первые один-два километра желательно ехать аккуратно и плавно, чтобы прогрелись коробка передач и другие узлы.

Специалисты также советуют автовладельцам пользоваться тахометром, чтобы следить за режимами работы мотора. В публикации уточняется, что даже после обкатки двигателя не желательно устраивать ему чрезмерные нагрузки при высоких оборотах, иначе это приведет к быстрому износу поршневой группы и необходимости в скором капремонте мотора. При этом так же вредна езда при низких оборотах с ранними переключениями передач. В этом случае на стенках цилиндров, поршнях и свечах зажигания образуется нагар, это ведет к серьезным поломкам.

В заключении авторы материала советуют избегать различных присадок и «не лить в бак все подряд». Например, октан-корректор увеличивает нагар и способен забивать систему подачи топлива. Марганцевые присадки имеют свойство разрушать каталитический нейтрализатор.