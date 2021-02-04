В России назвали самый популярный обман покупателей

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин назвал самый частый обман покупателей. Об этом он рассказал в беседе с RT.

По его данным, около 80 процентов всех нарушений связаны с неправильным информированием граждан о цене товара, в том числе замалчивание или искажение характеристик товара или услуги. Манипулирование происходит таким образом, что покупатель только на кассе узнает, какова реальная цена товара или услуги. При этом чаще всего подобные ситуации наблюдаются в банковском секторе и ретейле.

«То есть такие вещи, которые являются дополнительным способом вымогательства. Эти способы обмана почему-то всем кажутся широко распространенными и очевидными, никто их даже как нарушение не воспринимает», — пояснил Шапкин. Он добавил, такие методы часто считают маркетинговым ходом, однако они незаконны. Нарушение грозит штрафом до 500 тысяч рублей по статье 14.7 КоАП «Обман потребителей».

По словам председателя Национального союза защиты прав потребителей, число подобных нарушений растет: недобросовестные продавцы пользуются ситуацией, связанной с пандемией. «Люди все-таки экономят, фактор цены является превалирующим при выборе товара или услуги», — отметил он.

Шапкин подчеркнул, что распространенные ранее способы обмана — нарушение сроков поставки или выполнения работ, услуг, отказ от возврата, обвес — отошли на задний план.

Ранее в России захотели вернуть в магазины книги отзывов, жалоб и предложений. С такой идеей выступил Союз потребителей, ее поддерживает Роспотребнадзор. Предложение поступило буквально через две недели после того, как книги отменили.