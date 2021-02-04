Российский таможенник установил жучки и камеры в кабинетах коллег

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против таможенника, который установил жучки и камеры в кабинетах своих коллег. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Северо-Западного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Кристина Лобанова.

Инспектора Балтийской таможни заподозрили в незаконном изготовлении и использовании специальных технических средств для негласного получения информации (статья 138.1 УК РФ).

Как отметила Лобанова, в первый кабинет подозреваемый установил камеры и микрофон в ноябре 2019 года, а во второй — в декабре 2019 года. Средства слежки были закамуфлированы под аудиоколонку и потолочную панель. Записи с устройств никуда не передавались, сотрудник просматривал их самостоятельно. Мотивы таможенника в СКР раскрывать не стали.

В ведомстве отметили, что инспектор не задержан и активно сотрудничает со следствием. Расследование его уголовного дела продолжается.