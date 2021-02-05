Телеведущий и журналист Александр Невзоров ответил на обвинение в реабилитации нацизма из-за своих слов о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской. Обращение Российского военно-исторического общества (РВИО) в Генпрокуратуру он прокомментировал в Instagram.

Невзоров отметил, что «РВИО накатало донос на высшем уровне» из-за отсутствия у него «бездумного почтения к мифам сталинской пропаганды», к которым, по его мнению, относится и биография Космодемьянской.

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«Наконец-то добрались и до меня. Я уже заждался. Режим решил не мелочиться, сразу начал с того, кого считает символом вольнодумства и дерзости. Несомненно, это честь для меня», — сообщил журналист в ролике.

По его словам, действия РВИО — «прекрасная иллюстрация того, что свою идеологию они могут только навязывать: силой, статьями и запугиванием». «Я ни каяться, ни извиняться не буду», — добавил он.

Невзоров уточнил, что ему интересно понаблюдать, получится ли у РВИО сделать мифы сталинской пропаганды обязательными к «бездумному почитанию и в XXI веке». Он сравнил деятельность общества с нервно-паралитическим веществом «Новичок». «Этот яд будет позабористей», — заключил ведущий.

Об обращении РВИО в Генпрокуратуру по поводу отзыва Невзорова на новый фильм «Зоя» стало известно в ночь на 5 февраля — журналиста заподозрили в реабилитации нацизма. Так, Невзоров назвал Космодемьянскую «фанатиком, исполняющим преступный приказ», подчеркнув, что в ее действиях «не было никакой заслуги».

Зоя Космодемьянская была членом диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта. 18-летнюю девушку схватили при выполнении боевого задания и после допросов и жестоких пыток повесили. Космодемьянская посмертно стала Героем Советского Союза — первой женщиной, получившей такое звание.