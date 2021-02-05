Историк оценил названные реабилитацией нацизма слова Невзорова о Космодемьянской

Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская совершила подвиг во время Великой Отечественной войны, и этот факт необходимо рассматривать отдельно от «преступного советского приказа». Об этом в разговоре с газетой «Взгляд» сообщил член Совета по правам человека (СПЧ), телеведущий и историк Николай Сванидзе, давая оценку высказыванию журналиста Александра Невзорова об отсутствии заслуг у девушки.

«Зоя Космодемьянская — героическая девушка, и то, как она вела себя на допросах — это подвиг, заслуживающий огромного уважения и восхищения», — сказал Сванидзе.

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Он отметил, что сам по себе приказ Ставки Верховного Главнокомандования был преступным, потому что ставил задачу «разрушать и сжигать дотла» все поселения в тылу немецких войск.

Ранее Невзоров говорил в эфире «Эха Москвы» о новом фильме про Зою Космодемьянскую и заявил, что она была лишь «фанатиком, исполняющим преступный приказ». «Заслуги-то никакой не было», — подчеркнул он.

Российское военно-историческое общество (РВИО) обратилось в Генпрокуратуру с заявлением на Невзорова, назвав его слова реабилитацией нацизма. «Попытки переоценить действия Героя Советского Союза фактически являются клеветой на советское государство и фальсификацией исторической правды», — говорилось в документе.

В обществе напомнили, что по приказу Ставки №0428 ставилась задача «выгнать немецко-фашистских захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом». Реализовать это надо было через уничтожение всех населенных пунктов на оккупированной территории.

Зоя Космодемьянская была членом диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта и в 18 лет была схвачена врагом во время выполнения боевого задания. После допросов и жестоких пыток была повешена. Она стала первой женщиной, получившей звание Героя Советского Союза во время войны.