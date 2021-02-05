Фельдшер скорой помощи свернул шею россиянину

В Санкт-Петербурге задержали 38-летнего фельдшера психиатрической бригады скорой медицинской помощи, которого заподозрили в том, что он умышленно свернул шею пациенту. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, 6 июля 2020 года бригада медиков прибыла на вызов в квартиру на Дунайском проспекте к неуравновешенному мужчине, который буйно себя вел. Во время усмирения 43-летний пациент скончался. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Спустя некоторое время сотрудники СКР получили заключение экспертов, после чего дело переквалифицировали на статью 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). 4 февраля фельдшер был задержан в своей квартире на бульваре Новаторов. На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.