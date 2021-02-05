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В Рособрнадзоре спрогнозировали средние баллы по ЕГЭ в 2021 году

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев спрогнозировал динамику средних баллов по итогам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, роста показателей, скорее всего, не произойдет, цифры будут соизмеримы с прошлым годом. Глава службы отметил, что в некоторых регионах результаты могут снизиться. Музаев добавил, что есть «большие переживания» насчет 3-4 регионов, включая Москву, в которых дистанционное обучение продолжалось довольно долго.

Ранее сообщалось, что в ЕГЭ 2021 года внесут изменения — власти хотят усилить видеоконтроль за классами, увеличить уровень использования искусственного интеллекта для проверки работ и привязать к геоданным устройства глушения радиосигнала. По информации издания Daily Storm, Рособрнадзор также планирует сократить количество наблюдателей, которые физически присутствуют в аудиториях, чтобы соблюсти эпидемиологические нормы в условиях пандемии.

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