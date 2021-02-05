Женщина скрыла заражение коронавирусом от близких и погубила всю семью

Жительница венесуэльского штата Тачира скрыла от родственников, что больна COVID-19, и тем самым погубила всю свою семью. Об этом сообщает венесуэльское издание La Nación.

36-летняя Вероника Гарсиа Фуэнтес (Verónica García Fuentes) почувствовала себя плохо в середине декабря 2020 года. Она сдала тест ПЦР на новую коронавирусную инфекцию, результат оказался положительным. С тех пор Фуэнтес не выходила из дома, так как боялась заразить окружающих. Своему мужу и трем детям, 17-летнему старшему ребенку и 4-летним близнецам, она сказала, что у нее грипп.

Правда выяснилась лишь в конце декабря, когда ее муж собрался на семейную вечеринку. Венесуэлка раскрыла ему свой диагноз, чтобы он не заразил других родственников. В январе у Фуэнтес началась пневмония. Ее муж и дети сдали экспресс-тест на COVID-19, результаты оказались отрицательными.

Спустя две недели состояние женщины ухудшилось, ее госпитализировали. Ее семью опять протестировали, на этот раз результаты оказались положительными, однако болезнь у них протекала бессимптомно.

Через несколько дней ее мужу резко стало хуже, и его положили в больницу. Неделю спустя он умер, тогда же скончалась и сама Фуэнтес. К концу января не стало и их детей.

Региональные власти призвали людей не скрывать диагноз от родных, вовремя обращаться за медицинской помощью, мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее сообщалось, что в бельгийском доме престарелых, расположенном в коммуне Мол, провинция Антверпен, аниматор в костюме Синтерклааса — местного Деда Мороза — заразил 75 человек COVID-19. Позже 23 пациента скончались.