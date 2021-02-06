Состояние Илона Маска резко выросло

Глава компании Tesla Илона Маска за неделю резко разбогател на 11,5 миллиарда долларов на фоне подорожания акций компании на 7,4 процента. Об этом пишет Forbes.

При этом основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж заработали 10,4 миллиарда долларов и 10 миллиардов долларов соответственно после подорожания акций Alphabet, материнской компании Google, более чем на 14 процентов на этой неделе.

Состояние основателя компании Amazon Джеффа Безоса, богатейшего человека планеты, за неделю выросло на 7,7 миллиарда долларов. Акции Amazon подорожали на 4,6 процента.

Основатель китайской платформы Pinduoduo Колин Чжэн Хуан на этой неделе разбогател на 10,7 миллиарда долларов после того, как акции Pinduoduo выросли более чем на 18 процентов.

Ранее Маск неожиданно признал правоту одного из самых строгих критиков электромобилей его компании, технического консультанта Сэнди Манро. Он в начале 2018 года он провел такой опыт с Model 3 и поразился низкому качеству. Маск отметил, что первых бюджетных Tesla были проблемы с комфортом. Он заявил, что автомобили Tesla лучше покупать либо в самом начале, либо когда уже производство запущено на полную мощность.