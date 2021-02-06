На Украине решили вводить санкции против депутатов Рады

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в стране будут продолжать вводить санкции, в списке окажется в том числе ряд депутатов Верховной Рады. Он заявил об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube-канале «Shuster online».

Данилов уточнил, что под санкции подпадут как юридические, так и физические лица. По его словам, у СНБО для этого «более чем достаточно документов».

Также глава СНБО прокомментировал введенные против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne ограничения. Он отметил, что уголовное производство расследует СБУ, перед этим СНБО по поручению президента Украины Владимира Зеленского выясняло, кто осуществляет финансирование СМИ.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что власти страны готовились к блокировке трех оппозиционных каналов около восьми месяцев.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».

4 февраля партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) объявила о начале процедуры по вынесению импичмента Зеленскому, обвинив его в нарушении конституции и введении цензуры.