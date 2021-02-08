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Россия объявила о выдворении албанского дипломата

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Фото: Артем Рамазани-Зубов / «Коммерсантъ»

Россия объявила персоной нон грата первого секретаря Посольства Албании в Москве Йониды Дрогу. Также было объявлено о выдворении дипломата из страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел России.

Албанский дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов. В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что это решение стало ответной мерой на высылку из Албании первого секретаря посольства России в Тиране. «Действия албанской стороны рассматриваем как провокацию с целью набрать политические очки в условиях начавшейся в Албании избирательной кампании, подыграть антироссийским силам на Западе и заручиться их поддержкой», — говорится в заявлении.

Ранее Россия объявила о высылке иностранных дипломатов. Протест связан с участием представителей европейских ведомств в несанкционированных акциях 23 января. Дипломатов объявили персонами нон грата, в ближайшее время они должны будут покинуть страну.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условный срок на реальный, приговорив к 3,5 года колонии общего режима. Однако он проведет в заключении два года и восемь месяцев — ему зачли год домашнего ареста, под которым он находился во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

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