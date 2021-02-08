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Стало известно об 11 умерших после отдыха в Турции россиянах с коронавирусом

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Фото: Murad Sezer / Reuters

После отдыха на курортах Турции в минувшем году умерли 11 российских туристов, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно из интервью РИА Новости с послом России в Анкаре Алексеем Ерховым.

По его словам, всего на территории республики за период с августа 2020-го отдохнули, в частности в провинциях Анталья и Мугла, более полутора миллиона отечественных путешественников. Среди них было выявлено 438 случаев заражения COVID-19, в том числе более десятка летальных исходов.

«Возможно, не все попали в поле зрения, кто-то мог "подхватить" коронавирус на обратном пути. Но в целом принятые турецкими властями меры доказали свою эффективность», — заключил Ерхов.

Он отметил, что в условиях пандемии местными властями был разработан целый комплекс мер для обеспечения безопасности и здоровья иностранных туристов, в том числе соблюдение требований социальной дистанции, масочный режим и оперативная изоляция заболевших.

3 ноября прошлого года в сети страховых компаний ERV сообщали, что на каждые десять тысяч застрахованных туристов, отдыхавших в Турции, пришлось всего по два случая обращения по поводу заболевания коронавирусом. В связи с этим в организации сделали вывод, что и реальное число заболевших COVID-19 на турецких курортах «ничтожно».

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SHAN STATE, MYANMAR - 2014/02/22: A soldier from the TNLA (Ta'ang National Liberation Army, Ta'ang is another word for Palaung) takes pictures of opium field workers and other soldiers before they start to destroy the field. The TNLA started a drug (opium, heroin, methamphetamine) eradication campaign in 2012, destroying opium fields, banning and punishing drug addicts and traffickers. The TNLA, created in 2009, claims about 1,500 soldiers and another 1,500 trained villagers. Alongside with other ethnic groups, the TNLA fights the government troops in order to get some kind of autonomy within a federal system for the Palaung populated area in north-west Shan State. (Photo by Thierry Falise/LightRocket via Getty Images)Китайский Эскобар
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