Вирусолог оценил прогноз Кремля по коронавирусу

Можно предсказать, что летом будет заметное снижение заболеваемости коронавирусом, но безвирусной жизни к этому сроку ожидать пока рано. Об этом заявил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, его слова приводит НСН.

Так специалист оценил прогноз представителя Кремля Дмитрия Пескова, который сказал, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни с «открытым забралом» в середине августа.

По словам Альтштейна, не стоит торопиться с отказом от масок, так как они мешают меньше всего и, кроме того, защищают от гриппа и других вирусных инфекций. «Может, мы и "поднимем забрало", а маски останутся там, где они нужны», — сказал он.

Альтштейн добавил, что пандемия коронавируса может продлиться до 2022 года, так как она охватила практически весь мир. Он отметил, что вакцинация поможет ускорить процесс получения коллективного иммунитета.